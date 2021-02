SERIE A | Il posticipo della 22ª giornata: il Verona vince 2-1 in rimonta contro il Parma

Termina 2-1 il posticipo di questa ventiduesima giornata di Serie A. Il Verona vince in casa contro il Parma grazie al’autogol di Grassi e alla rete di Barak. Dopo il vantaggio siglato dal rigore di Kukca per il Parma, la squadra di Juric ha saputo rimontare il risultato e a conquistare tre punti importanti. Con la gara di oggi, i ducali rimangono al penultimo posto a quota 13 punti, mentre il Verona sael in nona posizione a 33 punti.

