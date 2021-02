SOCIAL| Escalante: “Meritavamo di più” – FOTO

Nel giorno successivo alla sconfitta di San Siro contro l’Inter è già tempo di pensare alle prossime partite ed a raggiungere l’obiettivo dichiarato dalla società, ovvero la qualificazione in Champions. È di questo avviso anche Escalante, che guarda al futuro non con senza rammarico per ieri sera. “siamo pronti per la prossima sfida, Meritavamo di piú. Non si molla! Sempre forza Lazio” è ciò che si legge come descrizione di alcune foto della partita di ieri sera pubblicate da lui su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: