SOCIAL | Luis Alberto in diretta con sua moglie Patricia: ecco come partecipare

Luis Alberto e sua moglie Patricia Venegas faranno una diretta nella giornata di domani, alla quale tutti potranno partecipare. Ad annunciarlo proprio la coniuge spagnola sul suo profilo Instagram, attraverso alcune stories. Per seguire la diretta, basterà scaricare gratuitamente l'applicazione Stereo e seguire il profilo di Patricia. Una volta svolti questi semplici passaggi, il Mago e sua moglie risponderanno a tutte le domande fatte dagli spettatori. Di seguito la stories di Luis Alberto, con cui annuncia la partecipazione alla diretta:

