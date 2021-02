SOCIAL | I biancocelesti dopo la sconfitta con l’Inter: “Non è andata come avremmo voluto, guardiamo avanti!” – FOTO

Terminato il big match contro l’Inter con il risultato di 3-1 per i nerazzurri, Andreas Pereira ha commentato la sconfitta sul proprio profilo Instagram. “Non il San Valentino che ci aspettavamo, adesso guardiamo avanti e lavoriamo. Sabato abbiamo un’altra sfida.” queste e parole el centrocampista biancoceleste. Anche Francesco Acerbi ha voluto esprime la propria opinione riguardo al negativo risultato di oggi: “Abbiamo lottato, purtroppo non è andata come avremmo voluto. Forza Lazio sempre!”, ha commentato il difensore su suo profilo Instagram ufficiale.

Di seguito il post dei biancocelesti:

