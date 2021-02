Tanti auguri a Fares: l’algerino spegne 25 candeline | FOTO

La Lazio perde malamente a San Siro contro l’Inter e non riesce a fare un grande regalo di compleanno a Mohamed Fares. L’argerino classe 1996 spegne infatti oggi 25 candeline, le sue prime in biancoceleste tra luci e ombre: solamente quindici presenze al momento per l’esterno sinistro, fermato a più riprese da problemi muscolari. Inzaghi spera di ritrovarlo al meglio nel corso delle prossime settimane mentre la società gli augura buon compleanno via social.

