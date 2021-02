Bayern Monaco, con l’Arminia Bielefeld rischia poi ottiene il pari

Dopo essere andati sotto per 0-2, i bavaresi sono riusciti ad ottenere il pari. Termina infatti 3-3 la sfida di ieri tra Bayern Monaco e Arminia Bielefeld. In gol Vlap (9′), Pieper (37′) e Gebauer (50′), mentre per i padroni di casa Lewandowski (49′), Tolisso (58′) e Davies (69′). Il Bayern, prossimo avversario della Lazio in Champions e primo in Bundesliga, è a +5 dal Lipsia. Una gara disputata sotto la neve, che permette al Bielefeld di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione.

