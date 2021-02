Bayern Monaco: un giocatore annuncia l’addio

L’esterno austriaco del Bayern Monaco ha dichiarato: “Ho deciso di non rinnovare e l’ho comunicato al club, Ho bisogno di una nuova sfida, non è stata una decisione semplice perché questa squadra fa parte del mio cuore“. Il giocatore è pronto ad andare al Real Madrid con un contratto di 4 anni a 10 milioni a stagione.

Come riportato da Sky Sport, dopo 13 anni David Alaba, in scadenza a fine stagione, ha deciso di cambiare squadra. Lo ha annunciato in una conferenza stampa, a proposito del suo futuro il giocatore ha dichiarato: “Ho scelto di provare qualcosa di nuovo, ma non è stata una decisione facile. Al contrario, questa squadra fa parte del mio cuore. Ho deciso qualche settimana fa di non rinnovare e l’ho comunicato al club. Ho bisogno di una nuova sfida, di uscire dalla mia zona di comfort. Futuro? Non ho ancora preso una decisione“. Nonostante le sue dichiarazioni, sembrerebbe quasi certo il suo trasferimento al Real Madrid.