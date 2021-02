CdS | Difesa Lazio, un grattacapo per Inzaghi

Volendo fare un’analisi generale sulla difesa laziale, in questa stagione è stata decisamente altalenante. Come riporta il Corriere dello Sport, dall’inizio della stagione, in 30 partite ufficiali tra campionato e coppe, mister Inzaghi ha messo in campo 14 diversi terzetti arretrati. Un dato che dice molto sul reparto: Luiz Felipe–Acerbi e Radu (il trio titolare) ha collezionato appena 7 presenze e neanche a tempo pieno. Anzi, le uniche tre volte in cui sono stati in campo per tutti i 90 minuti la Lazio ha piegato lo Spezia (2-1) e battuto Parma (2-0) e Roma (3-0). Con i tre titolari la Lazio non ha mai perso, ha vinto 4 partite, ne ha pareggiate 3 ed ha incassato solo 4 reti.

