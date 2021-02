CdS | Lazio, Luiz Felipe sarà pronto a fine marzo

Uno degli assenti di cui deve fare a meno mister Inzaghi in questo periodo è Luiz Felipe. Il difensore laziale, che si è operato alla caviglia destra in Germania il 22 gennaio, continua la sua riabilitazione e mostra attraverso i social il come procede il suo percorso. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, le notizie che trapelano sono confortanti: dal suo entourage si è saputo che per la fine di marzo sarà recuperata al 100%. Sicuramente il brasiliano sarebbe un rinforzo determinante che il tecnico e tutta la rosa si augurano di rivedere il prima possibile in gruppo.

