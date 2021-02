Champions League, ottavi d’andata: il Psg travolge il Barcellona, bene il Liverpool contro il Lipsia

Terminano le prime due gare valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Barcellona subisce una pesante sconfitta in casa per 1-4 contro un Paris Saint-Germain devastante. Ad illudere i blaugrana il vantaggio di Messi su rigore, poi lo spettacolo Psg targato Kylian Mbappe (autore di una tripletta) e Moise Kean. La squadra di Pochettino, porta a casa la gara di andata raggiungendo un risultato alquanto agevole, che la avvicina sensibilmente a quarti di finale.

Bene anche il Liverpool, che batte 2-0 il Lipsia fuori casa con le reti di Salah e Mane. Decisivi per la squadra tedesca, gli errori difensivi di Sabitzer e Mukiele, grazie ai quali i Reds hanno travato senza troppa difficoltà la via del gol.

