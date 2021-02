CorSera | Bayern Monaco, Rummenigge: “Siamo favoriti, ma la Lazio non è da sottovalutare”

L’ex attaccante ed attuale dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato anche del prossimo impegno in Champions contro la Lazio: “Siamo favoriti, ma vedendolo contro Dortmund ed Inter ci siamo accorti di non poter sottovalutare i biancocelesti“.

