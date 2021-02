Delio Rossi: “Campionato equilibrato, la Lazio si gioca il quarto posto. Sconfitta con l’Inter dettata dagli episodi”

L’ex tecnico della Lazio Delio Rossi, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radiosei. Durante il suo intervento, ha trattato argomenti riguardanti il campionato italiano e la sconfitta subita dai biancocelesti contro l‘Inter.

Queste le sue parole

“Si continua a ragionare pensando che sia un campionato come gli altri. Mai come quest’anno ogni partita ha una storia a se e chi andrà avanti in Europa avrà ulteriori difficoltà. Anchio penso che l’Atalanta sia forte, ma appena gioca sotto ritmo può avere delle pecche. Credo che il Milan entri nelle prime quattro, così come la Juve. L’ultimo posto se lo giocano Lazio, Roma, Atalanta e Napoli. Inter-Lazio? Ho visto la gara, la Lazio non ha fatto male, sono stati gli episodi che hanno incanalato la partita. Non credo fosse nel volere della Lazio pressare così in alto, se non prendi la rete in quella maniera non cerchi di riprenderla in quel modo. Se fosse passata in vantaggio la Lazio avremmo visto un’altra partita”.

