ESCLUSIVA LAZIOPRESS – Avv. Gentile: “Deferimento Lazio? Non si rischia la penalizzazione. E’ una questione di interpetazione delle norme, ci difenderemo”

Dopo l’annuncio del deferimento da parte del Procuratore Federale Giuseppe Chinè, l’avvocato della Lazio Gian Michele Gentile ha parlato in esclusiva hai microfoni di LazioPress.it per chiarire la vicenda: “In merito al deferimento noi ci difenderemo davanti al Tribunale, abbiamo una nostra visione e la Procura ha la sua. Ci confronteremo in Tribunale e vedremo chi avrà ragione. Il problema è solo di interpretazione delle norme che riguardano la disciplina del COVID, non ci sono discussioni su tamponi buoni o tamponi non buoni. Bisogna soltanto stabilire chi è che ha il compito di comunicare all’Autorità Sanitaria l’esito positivo di un tampone. La società per quello che è il procedimento appena concluso non c’entra assolutamente, in quanto il procedimento è solo nei confronti del Presidente Lotito, Pulcini e Rodia. Penalizzazione in classifica? Non ne vedo la possibilità. Per quel che concerne invece i tempi ci sono 15 giorni da quando verrà fissata l’udienza, se ne riparlerà quindi a Marzo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: