FORMELLO | Riprendono gli allenamenti in casa Lazio

Continuano gli allenamenti in casa biancoceleste in vista della sfida di questo sabato contro la Sampdoria. A Formello è stata svolta l’attivazione all’interno delle strutture del centro sportivo, successivamente riscaldamento a secco e poi in circuiti con trasmissione della palla. La squadra è stata divisa in tre gruppi: fluo, arancioni e blu. Nel possesso palla Luis Alberto ha avuto la funzione di jolly.

Strakosha, Luiz Felipe, Armini, Radu, Lulic, Akpa Akpro, Leiva, Milinkovic assenti nella seduta odierna.

