Gravina presenta i nuovi obiettivi della FIGC

Come riportato dal sito ufficiale della Figc, sono stati definiti gli obiettivi del prossimo quadriennio: dai successi delle Nazionali, all’aumento del 50% del numero delle tesserate, passando da competitività, professionismo e sostenibilità.

Negli ultimi dodici anni le tesserate del calcio femminile sono aumentate del 65%, in parte grazie all’assunzione da parte della Figc della titolarità dell’organizzazione delle competizioni di vertice a partire dalla stagione 2018-19. Nonostante i limiti imposti dall’emergenza legata al Covid-19, c’è stata una crescita dell’81% della copertura televisiva e una crescita record del 1000% delle pagine social della Divisione Calcio Femminile. Da qui al 2025 la Federazione ha sviluppato delle strategie con il supporto degli organismi internazionali (tra cui la UEFA) per perseguire nuovi obiettivi.

“Il nostro domani, ora” non è solo uno slogan. Presentando il progetto, in collegamento con la trasmissione Sky Calcio Women, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha sottolineato: “E’ la frase che esprime al meglio lo sviluppo del calcio femminile in Italia e, allo stesso tempo, l’importanza che la Federazione Italiana Giuoco Calcio riconosce al movimento. Una considerazione che si manifesta nel concreto, con il supporto quotidiano a tutti i protagonisti del sistema, dalle calciatrici ai club, senza dimenticare nessuno. Auspico che l’Italia, dopo la finale di UEFA Women’s Champions League che il prossimo anno si disputerà a Torino, possa presto candidarsi ad ospitare un evento internazionale ancora più grande. La FIGC ha adottato per prima questo storico provvedimento e stiamo lavorando per farci trovare pronti entro la stagione sportiva 2022/23.

Per raggiungere questi traguardi, nel documento la FIGC ha individuato cinque principali aree di intervento: visibilità, partecipazione, accessibilità, migliorare e valorizzare. Questi goal dovranno essere realizzati con il coinvolgimento di tutte le aree della Federazione e di tutti gli attori del sistema calcistico, supportando allenatori, arbitri, insegnanti, genitori e famiglie, sostenendo ogni bambina nella scelta di giocare a calcio e impegnandosi per offrire alle calciatrici e agli appassionati un’esperienza emozionante e indimenticabile.

Il presidente Gravina ha aggiunto: “Passione, determinazione ed eleganza sono elementi comuni che connotano il movimento in maniera trasversale dalle Nazionali al settore giovanile, dal massimo campionato alle categorie dilettantistiche. Lavoreremo unendo queste diverse componenti sotto un’unica visione, consci che questo è il momento per completare la rivoluzione culturale attesa da anni nel nostro Paese”.

