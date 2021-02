Il Messaggero | Lazio, a San Siro spogliatoio in tilt e Inzaghi si dimentica di comunicare i due cambi

E’ stata sicuramente una gara all’insegna del nervosismo da parte dei laziali, quella di domenica a San Siro. Infatti la banda Inzaghi dopo uno splendido avvio di gara ha dovuto fare i conti con un rigore per gli avversari che poi ha condizionato la sfida. Come riporta Il Messaggero, nell’intervallo della partita del Meazza, il tecnico ha trascorso i 15 minuti a fare da psicologo ai suoi, cercando di calmare di giocatori, consci di raccogliere meno rispetto a quanto proposto nella prima frazione di gioco. Il mister dopo il duplice fischio aveva pensato ai due cambi (Hoedt ammonito e Leiva), ma nella confusione generale è saltata la comunicazione, motivo per il quale i due si sono rivisti in campo alla ripresa, per poi essere comunque sostituiti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: