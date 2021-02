Il Messaggero | Lazio, Radu a rischio Samp: Lulic scalpita, ancora atteso in gruppo Strakosha

Sicuramente le gare contro l’Inter in questa stagione non sono state fortunate per Radu: all’andata ha abbandonato anzitempo il campo, domenica invece dopo il riscaldamento iniziale non ha preso parte alla sfida. Stando a quanto riporta Il Messaggero, ieri il giocatore è stato visitato: difficile che venga rischiato contro la Sampdoria, visto che c’è anche il Bayern Monaco a cui pensare. Ad ogni modo Hoedt sarà squalificato ed Acerbi può tornare a sinistra mentre potrebbe essere l’occasione per rivedere in campo dal primo minuto capitan Lulic: è in vantaggio su Fares, con Marusic pronto a traslocare a destra qualora il giudice sportivo dovesse fermare Lazzari. Nella seduta di scarico di ieri, con annesso confronto con la Primavera, sono stati gestiti Caicedo ed Akpa-Akpro. Doppietta in amichevole per Muriqi e Pereira che si candidano per far rifiatare uno tra Immobile e Correa. Atteso ancora in gruppo Strakosha, rientrato venerdì nella capitale.

