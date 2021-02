Insulti e social, l’esperienza del portiere dell’Arsenal

Come riportato da sportface.it, alcuni giocatori della Premier League hanno raccontato le proprie esperienze negative in merito agli insulti ricevuti. Uno di loro, il portiere dell’Arsenal Leno ha ricordato una vergognosa richiesta che gli fece un tifoso: seguire le orme di Enke, portiere tedesco morto suicida.

Le sue parole: “Ho avuto anche io brutte esperienze, in Inghilterra e in Germania. C’è una cosa che non dimenticherò mai, è stata pazzesca: giocai male una partita con il Bayern e un ragazzo sui social mi disse di fare come Enke. Da quando ho letto questa cosa, mi sono reso conto che i social sono popolati da stupidi e per questo motivo non leggo più i commenti, anche se le cose vanno bene. Non ne ho bisogno, non mi rende migliore, è una perdita di tempo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: