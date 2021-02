Juventus, Pino Capua sull’infortunio di Arthur: “Recupero? Se tutto va bene 3/4 settimane”. A rischio per la Lazio

Il prossimo 6 marzo, la Juventus ospiterà a Torino la Lazio per la 26° giornata di Serie A. In vista di quella sfida, i bianconeri rischiano di dover fare a meno di Arthur, centrocampista brasiliano acquistato quest’estate dal Barcellona, fermo per infortunio. Per parlare della situazione del centrocampista bianconero, ai microfoni di TuttoJuve.com, è intervenuto Pino Capua, specializzato in Medicina dello Sport. Ecco le sue parole sull’infortunio del brasiliano: “Si tratta di un trauma dei tessuti molli. Questo provoca una specie di grumo, un edema che la maggior parte delle volte si riassorbe e guarisce, in alcuni casi invece s’indurisce e può calcificarsi, provocando dolore, come nel caso di Arthur. E’ una patologia fastidiosa e dolorosa, ma a mio avviso non particolarmente grave”.

Per concludere, sui possibili tempi di recupero, Pino Capua ha detto la sua: “In questo caso non è facile fare una previsione perché si tratta di un evento imprevedibile. Se tutto va bene dobbiamo parlare di 3/4 settimane”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: