Parolo: “Klose e Immobile diversi ma super attaccanti. Futuro? Giocherò altri due o tre anni”

Intervenuto nel corso del programma SciabolaTalk sul social Clubhouse, Marco Parolo si è raccontato tra passato, presente e futuro: “Quindici anni fa era tutto differente, ora si preparano le gare anche sui portieri. Peruzzi racconta che ai suoi tempi la palla si lanciava per la pizzata dell’attaccante, oggi cambia l’impostazione. Klose e Immobile? Grandi giocatori e super attaccanti, Ciro è devastante sotto porta mentre Miro giocava più per la squadra. Immobile ormai mi sembra assurdo se non segna”.

Sul futuro: “Un professionista non vuole mai stare in panchina a guardare i compagni. Penso di poter giocare altri due o tre anni. E’ fondamentale anche tutto ciò che ruota intorno al calcio: se sto bene a 36o gradi, posso ancora dare tanto. Più avanti mi vedo sempre nel calcio: chi ha giocato deve restare per aiutare i più giovani”.

