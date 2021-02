Ravel Morrison: “Al Manchester United derubai Rooney e Rio Ferdinand per far mangiare la mia famiglia”

Il passaggio alla Lazio fu breve e senza lasciare traccia. Poteva essere un ottimo calciatore, ma Ravel Morrison si è perso per strada a causa dei suoi “comportamenti”. In una live sui social, insieme a Rio Ferdinand, ha ricordato un episodio avvenuto ai tempi del Manchester United: “Ti ricordi quando mi hanno cacciato dallo spogliatoio per aver rubato i tuoi scarpini? Il mio stipendio era quello di un calciatore delle giovanili, ed ero ancora un ragazzino: rivendendo un paio di scarpini riuscivo a fare 250 sterline, così potevo portare la mia famiglia al ristorante cinese o a qualcosa di simile. Voi avevate 30 paia di scarpini. Io non volevo fare del male a nessuno, ma quando ho visto che a te o a Rooney ne consegnavano venti o trenta paia alla volta, ho pensato che prenderne uno per mettere un po’ di cibo sul tavolo a casa mia non sarebbe stato un problema”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

