Sport, l’appello dell’ex ministro Spadafora

Come riportato da sportface.it, Vincenzo Spadafora fa un appello al nuovo governo. L’ex ministro dello sport ha chiesto di convertire il testo della riforma dello sport prima dello scadere della delega.

Ecco le sue parole: “La riforma dello sport? Scade il 28 febbraio. Mancano solo 12 giorni. Come sapete l’abbiamo già approvata in Consiglio dei Ministri e ottenuto l’Intesa dalle Regioni. Manca solo il parere delle Commissioni Cultura di Camera e Senato che, anche a causa della crisi di governo, non si sono espresse. Faccio appello ai miei colleghi. Far scadere la delega significherebbe non risolvere il tema del lavoro sportivo, di abbandonare il professionismo femminile, di vietare l’ingresso dei paralimpici nei gruppi militari sportivi e tante altre cose. Approvare i decreti, invece, consente poi di migliorarli con eventuali decreti correttivi ma non dover ricominciare da zero!”.