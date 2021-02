Bayern Monaco, Benjamin Pavard positivo al Covid-19

Come riportato da Sky Sport Germania, Benjamin Pavard è positivo al coronavirus. Flick, dopo le numerose assenze perde così anche il francese, il quale si isolerà in quarantena obbligatoria. Il giocatore salterà sicuramente la gara d’andata contro la Lazio in Champions League.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: