CdS | Lazio, Inzaghi teme per Radu: è a rischio operazione

Mister Inzaghi è alle prese con l’assenza di Luiz Felipe e, come riporta il Corriere dello Sport, l’emergenza in difesa potrebbe peggiorare. C’è infatti da valutare la situazione legata a Radu, che lascia in apprensione lo spogliatoio biancoceleste. Per il classe ’86 è stata diagnosticata un’ernia inguinale, si spera di recuperarlo almeno per l’impegno di Champions in programma all’Olimpico martedì contro il Bayern Monaco, ma c’è incertezza. Il Boss verrà gestito, se il tentativo fallirà sarà necessario l’intervento.

