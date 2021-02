CdS | Lazio, Leiva part-time: è a caccia del ritmo

Pedina fondamentale dello scacchiere di Inzaghi è sicuramente Lucas Leiva: non a caso se gioca bene lui, la Lazio domina gli avversari. Come riporta però il Corriere dello Sport, è il giocatore che il tecnico richiama di più in panchina: un’inversione di tendenza rispetto al passato. Ad oggi è il calciatore più sostituito dal mister: ben 17 volte (su 21 presenze totali) considerando anche le coppe. Dopo il lockdown, complice anche l’intervento, viene gestito diversamente il brasiliano: il 34enne è quindi a caccia del ritmo gara.

