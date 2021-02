CdS | Lazio sotto processo

La vicenda legata ai tamponi in casa Lazio arriva nelle aule del Tribunale Federale di Via Allegri. È notizia di ieri quella del deferimento nei confronti del presidente laziale Claudio Lotito ed i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e, come sottolinea il Corriere dello Sport, fallito il tentativo di patteggiamento, entro un mese ci sarà la prima udienza. Gli inquirenti contestano ai capitolini la mancata comunicazione di 8 positivi e dei “contatti stretti”, la società è pronta alla battaglia legale, convinta che le comunicazioni alle Asl spettassero ai laboratori. Il club, se non riuscisse a cavarsela con un’ammenda, potrebbe pagare in punti: il procuratore federale Giuseppe Chine potrebbe chiedere le sconfitte per 3-0 a tavolino con Torino e Juve e una penalizzazione (da quantificare) in classifica. Tutto dipenderà dai giudici del Tribunale Federale, se accetteranno o meno le richieste dei pm in dibattimento o se si convinceranno della ragioni reclamate dalla Lazio. La sentenza definitiva potrebbe arrivare a fine aprile.

