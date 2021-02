Champions League, ottavi d’andata: a Oporto Chiesa tiene in vita la Juve, Haaland trascina il Dortmund contro il Siviglia

Terminano anche i due match di Champions League valevoli per gli ottavi di finale di andata di questa sera. La Juventus cade a Oporto, la squadra allenata dall’ex Lazio Sergio Conceição vince per 2-1 aggiudicandosi il primo round. I padroni di casa trovano subito la rete con Mehdi Taremi che 63 secondi dopo l’inizio della partita, complice una sciocchezza della difesa bianconera, realizza l’1-0. Secondo tempo che parte sulla falsariga del primo, alla prima azione della ripresa infatti il Porto trova il gol del raddoppio con Moussa Marega che batte così Szczesny. All’82’ Chiesa tiene in vita la Juventus, con il gol dell’1-2 che accorcia le distanze.

L’altra sfida in scena al Ramon Sanchez Pizjuan tra Siviglia e Borussia Dortmund termina 2-3. Al 7′ vanno in vantaggio gli andalusi con la rete dell’ex Milan Suso. Al 19′ pareggia i conti Dahoud su assist di Haaland, il quale poco dopo realizzerà una doppietta. Al 27′ arriva infatti il sorpasso firmato dal norvegese, e al 43′ il gol del 3-1. All’84’ De Jong trova la rete del 2-3.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: