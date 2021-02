Covid-19, variante africana: Osimhen l’avrebbe portato in Italia. Il Napoli non conferma né smentisce

Secondo le informazioni raccolte da Il Napolista, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen avrebbe portato in Italia la nuova variante del coronavirus, isolata a Napoli attraverso il lavoro dell’Ospedale Pascale e della Federico II. La regione Campania proprio ieri aveva spiegato di aver isolato una nuova variante: “Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo il tampone, è risultato positivo al Covid 19. Grazie alla collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale, Giuseppe Portella della Federico II individua il caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l’equipe di Nicola Normanno del Pascale ha scoperto una variante Covid mai descritta sinora in Italia”. Come riportato da Il Napolista, sarebbe proprio Victor Osimhen il professionista di cui si parla, che era risultato positivo al Covid dopo il viaggio in Nigeria, con festa annessa, per il suo compleanno a fine 2020.

Tuttavia il club azzurro, interpellato dall’ANSA, afferma che non è consapevole degli approfondimenti di ricerca che vengono effettuati sui tamponi dei suoi tesserati: il club si è occupato del caso del Covid di Osimhen semplicemente sottoponendolo al tampone al suo rientro in Italia e mettendolo in isolamento a casa appena scoperta la sua positività al virus, in linea con le normative previste. Il club partenopeo ha inoltre aggiunto di aver effettuato subito i tamponi a tutta la squadra, ripetuti più volte nei giorni successivi, verificando che non ci fossero altri contagi, e che inoltre il calciatore non aveva incontrato i compagni al ritorno in Italia prima di scoprire di essere positivo. Ha precisato poi di essere in attesa di notizie ufficiali da fonti sanitarie sul fatto che Osimhen possa aver avuto la variante. Intanto l’attaccante nigeriano sta ormai bene, essendo da tempo negativo ed quindi aggregato alla squadra con cui tra poco partirà per la Spagna per l’andata di Europa League. Lo comunica ansa.it.

