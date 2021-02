ESCLUSIVA | L’ex Sampdoria Volpi: “Il centrocampo della Lazio uno dei più forti in Italia. Contro il Bayern…”

Dopo la sconfitta contro l’Inter e prima dell’affascinante impegno europeo contro il Bayern Monaco, la Lazio affronterà la Sampdoria nel match in programma sabato alle ore 15:00 sul prato dell’Olimpico, per tornare a vincere in campionato e caricarsi in vista dei bavaresi. Per presentare la gara contro i blucerchiati, in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it è intervenuto Sergio Volpi, ex centrocampista della Sampdoria, squadra in cui ha militato dal 2002 al 2008 di cui è stato anche il capitano.

Cosa si aspetta da Lazio-Sampdoria?

“Mi aspetto una conferma da parte della Sampdoria, sapendo che la partita è difficile, perché la Lazio è un’ottima squadra. La partita dunque sarà complicata per i blucerchiati, con la Lazio che avrà il pallino del gioco e con la Samp pronta a ripartire”.

È stato uno degli ultimi mediani vecchio stampo, cosa ne pensa del centrocampo della Lazio?

“La Lazio ha un centrocampo forte, tecnico e fisico. Con Leiva, Luis Alberto e Milinkovic ha tutte le qualità necessarie, penso sia uno dei centrocampo più forti d’Italia se non il più forte”.

Ha incrociato Inzaghi diverse volte da giocatore, come giudica il suo percorso da allenatore e dove può arrivare la Lazio in questa stagione?

“Simone ha dimostrato che allenatore è, sono anni che si conferma e dunque c’è poco da dire se non fargli i complimenti. Non è mai facile riconfermarsi. Penso che la Lazio sicuramente lotterà per un posto in Champions League”.

Chi potrà essere l’uomo in più della partita da entrambe le parti?

“Per la Lazio ci sono molti giocatori che potranno essere determinanti, penso a Luis Alberto, Milinkovic, Correa, Immobile… fare un solo nome è difficile, ce ne son tanti.

Per la Samp l’uomo in più invece dovrà essere il collettivo, con la squadra pronta a ripartire e pronta a far male ai biancocelesti”.

La sconfitta contro l’Inter e il prossimo impegno europeo contro il Bayern Monaco possono influire sul morale della Lazio?

“Contro l’Inter la Lazio ha fatto un’ottima partita, poi l’Inter ha vinto grazie anche agli episodi. C’è stato il rigore, poi il secondo gol che è scaturito da una palla rinviata che ha picchiato contro un giocatore della Lazio, all’Inter gli è girata bene anche se ha fatto una buona partita. La Lazio però ha dimostrato di stare bene, di essere una squadra che gioca, che crea occasioni e che mette in difficoltà chiunque. Le partite di Champions League, come quella contro il Bayern, dovrebbero essere uno stimolo in più per confermarsi e per far sì che il prossimo anno si possa rigiocare nella competizione europea più importante”.

Ha già avuto esperienze da allenatore, a quale tecnico si ispira di più?

“Non mi ispiro a nessuno in particolare. Mi piace che la mia squadra giochi e che provi a mettere sotto gli avversari. Poi di sicuro si importa sempre qualcosa che si è imparato da tutti gli allenatori avuti in carriera. Sinceramente non ho nessun punto di riferimento in particolare”.

