FIGC, Gravina: “Per le squadre di Serie A, perdita di 600 milioni di euro nell’ultimo biennio”

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato a margine di Riparte l’Italia, osservatorio economico e sociale: “La perdita economica per la stagione 2019/20 per le sole squadre di Serie A sarà di oltre 200 milioni di euro, per la maggior parte riconducibili alla chiusura degli stadi al pubblico e all’interruzione del campionato tra marzo e maggio del passato anno. Per la stagione in corso, invece, la stima sui minori ricavi, pari a 400 milioni di euro per le squadre di Serie A, si somma alla più grave chiusura dei campionati delle leghe dilettantistiche e giovanili, che non hanno potuto riprendere l’attività se non per un breve periodo all’inizio dell’annata sportiva». Lo riporta Calcio e Finanza.

