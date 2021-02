FORMELLO | Inzaghi prepara la sfida con la Sampdoria, a fine allenamento colloquio con Radu

Saranno due partite fondamentali per la Lazio, quelle contro la Sampdoria e l’andata degli ottavi di Champions League. Prima di affrontare i bavaresi, però, ci sono i liguri allenati da Claudio Ranieri da affrontare e Simone Inzaghi, dopo la sconfitta contro l’Inter, deve vincere in campionato per continuare la corsa al quarto posto.

Sui campi di allenamento di Formello, quasi tutta la squadra era presente, salvo i soliti assenti: si tratta di Thomas Strakosha, Niccolò Armini e Luiz Felipe Ramos, in fase di recupero dall’operazione che ha subito. Lavoro differenziato per Stefan Radu, Lucas Leiva ed Akpa Akpro, che hanno eseguito un po’ di corsa lenta e leggeri skip e andature di riscaldamento. Poi navette, allunghi e infine conduzione della palla. Per il resto della squadra lavoro di mobilità articolare e skip, oltre ad un torello ed infine forza con gli elastici. Poi possesso palla a tre squadre (fluo, arancioni, blu), dove era presente anche Reina come sponda.

Alla fine dell’allenamento colloquio tra Radu, Inzaghi e lo staff, per fare un resoconto della sua fase di recupero.

