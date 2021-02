Marco Parolo sul poker di Pescara: “A casa ho tutto di quella partita”

Il 5 Febbraio 2017 andava in scena allo Stadio Adriatico Pescara–Lazio, con i biancocelesti che, guidati da Simone Inzaghi, battevano per 2-6 gli abruzzesi allenati da Massimo Oddo. In quel trionfo particolare, l’assoluto protagonista fu Marco Parolo, autore di un poker. Lazio Style Magazine l’ha intervistato proprio rispetto a quella giornata magica. Ecco le sue parole:

Qual è il primo ricordo che hai di quel pomeriggio?

“Fu una partita molto fortunata perché mi capitava sempre la palla lì, pronta per essere buttata dentro. Prima della partita Peruzzi mi aveva pronosticato un gol, visto che era da un po’ che ci stavo andando vicino, forse quattro fu veramente una grande emozione. Il fatto poi di essere l’unico centrocampista ad esserci riuscito nel campionato italiano è per me un orgoglio ed un record personale che mi tengo stretto”.

Quando hai pensato che sarebbe diventata una giornata leggendaria?

“Dopo la doppietta nel primo tempo, pensai che nella ripresa sarebbe potuta arrivare una tripletta. Invece ci fu un poker. Portare a casa maglia e pallone è sempre stato bello, farlo dopo quattro gol lo è stato ancor di più“.

A proposito, conservi ancora il pallone?

“Si, assolutamente! A casa ho tutto di quella partita: pallone, maglia, pantaloncini e calzettoni“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: