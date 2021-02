LAZIO WOMEN | Vittoria nel derby contro la Roma Calcio Femminile e primo successo per la Morace

Prima vittoria per la Lazio Women di Carolina Morace nel derby contro la Roma Calcio Femminile. Il match, andato in scena sul campo del Centro Sportivo Certosa, è terminato per 1-2. All’11’ le giallorosse aprono le marcature con il gol di Mushtaq. Al 56′, con il vantaggio della superiorità numerica, la Lazio pareggia i conti con Martin. Al 75′ completa la rimonta Di Giammarino. Tre punti fondamentali per le Women della Morace che con 26 punti superano il Tavagnacco e agganciano Ravenna e Riozzese al secondo posto.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: