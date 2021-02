Pesaresi: “L’esperienza con la Lazio è stata bellissima. Bayern Monaco? Le partite vanno giocate”

Emanuele Pesaresi, ex difensore di Lazio e Sampdoria, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia in vista della gara tra Lazio e Samp di sabato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le sue parole:

“Signori? Colgo l’occasione per fargli tanti auguri, è stato un grande compagno. È stato per diversi anni capocannoniere della Serie A, ha fatto la storia della Lazio dove ha fatto le annate migliori oltre al Foggia. Oltre alla qualità aveva tutte le caratteristiche del vero campione.

Sicuramente era rammaricato per aver lasciato Roma. Dopo la Lazio poi dovette operarsi e non andò benissimo. Poi al Bologna invece tornò il vero Signori. La mia esperienza con la Lazio è stata bellissima, già solo allenarsi con certo giocatori era molto bello. Con tanti di loro ho giocato anche nella Sampdoria. Era una Lazio veramente forte che lottava per tutto.

Lazio e Sampdoria sono due squadre in salute, nonostante la sconfitta contro l’Inter la Lazio ha fatto un’ottima partita.

La Samp ha vinto bene contro la Fiorentina, c’è fiducia. Tra Lazio e Samp ci sono sempre partite con gol e tanto divertimento. Peccato per l’assenza del pubblico.

Bayern Monaco? Non è semplice, penso che sia i giocatori che tutto l’ambiente squadra pensino prima alla Samp e poi alla Champions. Sono partite molto stimolanti. Penso che la Lazio abbia giocatori di qualità in grado di fare bene. Le partite vanno giocate, anche per avversari sulla carta molto più forti.

Arrivati a questo punto della Champions League le squadre sono tutte forti. Paradossalmente affrontare il Barcellona di ieri sarebbe l’ideale per tutte le squadre ma sono tutte forti.

Scudetto? L’Inter essendo fuori da tutto penso che sia la più avvantaggiata ma non sottovaluterei il Milan. Adesso c’è anche il derby, penso se la giocheranno le due milanesi.

La Juventus se andrà avanti in Europa, e me lo auguro, penso che in campionato possa lasciare qualche punto.

Per la corsa Champions c’è bagarre. Ogni settimana è un terno al lotto per ogni squadra col fattore tamponi.

La Lazio che ho visto contro l’Inter ha nel reparto offensivo una qualità incredibile. Penso però che di Acerbi se ne parli poco ed è determinante per questa squadra. Oltre a far gol l’importante è non subire e penso che sia un giocatore con molta personalità che possa fare bene in questa squadra”.

