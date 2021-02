SOCIAL | Oggi il Derby femminile, Carolina Morace: “Oggi la motivazione non può mancare, Forza Lazio!”

Oggi pomeriggio andrà in scena il Derby della Serie B Femminile tra Roma e Lazio. Le giallorosse, al penultimo posto in classifica, affronteranno una Lazio ambiziosa che vuole provare a tornare al più presto nella massima serie. Carolina Morace, da qualche settimana la nuova allenatrice della Lazio Women, ha caricato le sue ragazze attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: “Una partita speciale, una rivalità storica: il derby della capitale! Una gara che ho già avuto il piacere di giocare, sia da calciatrice che da allenatrice, e che non vedo l’ora di vivere di nuovo! Oggi, non è un giorno come gli altri. Oggi, la motivazione non può mancare! Forza Lazio“.

