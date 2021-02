Sponsor tecnico Lazio, il contratto Macron scade nel 2022: spunta un nuovo marchio

La Roma ha annunciato questa mattina di aver siglato un accordo con New Balance, azienda statunitense che vestirà i giallorossi nei prossimi anni. Ma le novità in tema di sponsor tecnico potrebbero non esaurirsi qui, ma coinvolgere anche la Lazio.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il club biancoceleste sarebbe vicino a un accordo da 4 milioni di euro a stagione con Castore come nuovo sponsor tecnico. Castore Sportswear è un’azienda di abbigliamento sportivo di lusso inglese fondata nel 2016 da due fratelli Tom e Phil Behaon, con un passato da atleti.

L’obiettivo della società è quello di offrire prodotti tecnicamente superiori a quelli offerti dal mercato utilizzando i migliori tessuti, la ricerca tecnologica più avanzata avvalendosi di atleti élite per testare i prodotti.

La vision dei fratelli, in sostanza, è quella di rivoluzionare il concetto di acquisto di un capo d’abbigliamento, definendosi anti fast shopping. Prezzi molto alti per indurre il consumatore a comprare meno frequentemente ma con una maggiore qualità offrendo anche 5 anni di garanzia sui prodotti.

La caratteristica principale di Castore è quella di essersi sviluppata come attività quasi unicamente online: sono presenti solamente due negozi fisici in Inghilterra, uno nel quartiere di Chelsea a Londra e l’altro a Liverpool (sede aziendale).

Dopo aver trattato con la Roma – che si è poi accordata con New Balance – la società potrebbe dunque siglare un’intesa con la Lazio. I biancocelesti attualmente sono legati a Macron da un accordo rinnovato nel 2017 e in scadenza nel 2022.

Per quanto riguarda le cifre, come si legge nel bilancio della Lazio, per l’esercizio 2019/20 i ricavi da sponsorizzazione del club sono stati pari a «euro 3.277 migliaia e sono principalmente derivanti dal contratto con la Macron S.p.A., per la qualifica di sponsor tecnico della S.S. Lazio S.p.A.».

