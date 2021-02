Bayern Monaco, si ferma anche Tolisso

Continuano i guai in casa Bayern Monaco che martedì prossimo negli ottavi di Champiosn League contro la Lazio dovrà fare a meno di vari titolari. L’ultimo in ordine di tempo è il centrocampista Coretin Tolisso che, come riportato da Bild.de, si è infortuno durante la sessione d’allenamento odierna con il calciatore francese che è stato accompagnato fuori dal campo a bordo da una golf cart.

