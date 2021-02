Calciomercato, nuova squadra per Ogenyi Onazi

La sessione invernale di calciomercato è terminata, ma non sono finiti gli acquisti in giro per l’Europa. L’ex centrocampista biancoceleste Ogenyi Onazi, uno dei protagonisti del Derby del 26 Maggio, ha cambiato nuovamente squadra. Dopo l’esperienza alla Lazio, il nigeriano era passato in Turchia, andando prima al Trabzonspor e poi al Denizlispor. Dopo le esperienze turche, ha avuto una breve parentesi ai danesi del Sønderjyske, terminata dopo pochi mesi. E’ infatti notizia delle ultime ore, che Onazi si è unito ai lituani dello Zalgiris: nuova esperienza quindi per il centrocampista, sempre più in cerca di rilancio.

