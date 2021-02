CdS | Richiesto esame del DNA per Immobile, Strakosha e Leiva

Non è bastato ai magistrati il riesame all’ospedale Moscati per accertare – come sosteneva la Lazio – che Immobile, Strakosha e Leiva fossero negativi (e non positivi) ai tamponi eseguiti nell’imminenza della partita con la Juve, dell’8 novembre. La Procura di Avellino – riporta Il Corriere dello Sport – ha chiesto l’esame del Dna, attraverso il prelievo salivare, dei tre giocatori. È già stato nominato il perito dal Gip e si tratta della dottoressa Paolo Salvatore dell’università Federico II di Napoli. Si procederà entro il 15-20 marzo nella data utile che verrà concordata dal Tribunale con i giocatori della Lazio. I pm, guidati dal sostituto procuratore Enzo D’Onofrio cercano un ulteriore riscontro, un’altra prova per convincersi del fatto che in effetti i tamponi negativi di Immobile, Strakosa e Leiva (esaminati alla Futura Diagnostica di Avellino, alla Merigen di Napoli e infine all’ospedale Moscati) appartenessero ai tre giocatori.

