Champions League, l’accordo con Mediaset continua: in chiaro fino al 2024

Mediaset-Champions League: il binomio prosegue fino al 2024. Nella giornata odierna la società televisiva ha infatti reso noto l’accordo riguardo la trasmissione in chiaro della miglior partita di ogni turno di Champions League, finale compresa, per le prossime tre stagioni. Inoltre Mediaset offrirà la visione di altre 104 partite in diretta streaming pay, visibili su tutti i device come smart tv, tablet, pc e cellulari. “E’ una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande qualità. I nostri telespettatori saranno tra i pochi in Europa a poter vedere in chiaro, sia in tv sia online, le migliori partite di Champions League”, ha commentato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

