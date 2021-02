CorSera | Lazio, pronta la linea difensiva per il caso tamponi

La linea difensiva della Lazio è pronta, le idee sulla strategia da seguire nel dibattimento davanti al Tribunale federale è chiara, anche se all’interno del club non c’è serenità dopo i deferimenti per il caso tamponi.

Il motivo? Benché il presidente Lotito e i medici siano convinti di avere rispettato il protocollo anti-Covid, e lo ripetano con convinzione, anche loro sanno che tutto si deciderà in base all’interpretazione delle norme.

«Noi siamo sicuri delle scelte che abbiamo fatto, ma è evidente che la Procura abbia un’idea diversa altrimenti non avrebbe preso questa decisione», diceva l’avvocato Gentile martedì, poco dopo la notifica dei provvedimenti nei confronti di Lotito, dei medici Pulcini e Rodia e della società per responsabilità diretta (è coinvolto il presidente) e oggettiva (riguarda gli altri tesserati).

Gentile è tornato a spiegare quale sia il motivo per cui la Lazio si sente dalla parte della ragione, entrando nel dettaglio delle normative europee, visto che le contestazioni riguardano soprattutto le positività riscontrate prima delle partite di Champions con Bruges e Zenit. Ha detto: «Nel protocollo Uefa è previsto che il laboratorio che esegue le analisi, unico in tutta Europa, comunica il risultato alla Regione Toscana per quanto riguarda i calciatori italiani. Se invece individua la positività di uno straniero, non cerca l’autorità sanitaria competente ma lo notifica al club. Nel caso in cui fosse stata rilevata una positività in Belgio, la comunicazione sarebbe arrivata alla Lazio che avrebbe dovuto avvisare la Regione. Ma questo è successo in Italia, pertanto – secondo noi – la comunicazione alla Regione è quanto previsto dai protocolli. Il fatto è che la Procura federale ha una lettura diversa, però una corretta analisi della disciplina giuridica dimostra che abbiamo ragione».

C’è un altro aspetto della vicenda su cui mette l’accento Gentile, molto più nebuloso: «Secondo Lotito, c’è anche una battaglia politica contro di lui».

Quasi una resa dei conti, insomma, in un periodo in cui i presidenti sono spaccati per le decisioni sui diritti televisivi. La sensazione è che si vada verso un confronto aspro davanti al Tribunale federale: da una parte la Lazio, dall’altra il procuratore capo Chinè, il quale è destinato a ricoprire il ruolo di capo di gabinetto del Mef nel nuovo governo Draghi ma non per questo lascerà il posto che occupa in Federcalcio almeno fino a giugno.

Corriere della Sera

