ESCLUSIVA | L’ex Samp Claudio Bellucci: ”Signori mi ha insegnato a calciare i rigori senza rincorsa… l’unico che ho sbagliato lo ha parato Muslera”

In vista della prossima sfida di campionato che vede la Lazio affrontare la Sampdoria allo Stadio Olimpico, la redazione di LazioPress ha contattato Claudio Bellucci, ex giocatore blucerchiato e attuale vice di De Biasi in Azerbaigian.

Punti di forza e debolezza della Sampdoria. Quale giocatore dovrebbe temere di più la Lazio?

”Il punto di forza di questa Sampdoria è l’allenatore: Ranieri ha dato un’identità precisa alla squadra. Molte squadre – tra cui la Juventus, l’Inter – hanno perso punti. Per cui giocare contro la Sampdoria è molto difficile. Ci sono molti calciatori che dovrebbe temere la Lazio, Quagliarella ha risolto molte partite, ma dovrebbe stare attenta agli esterni che Ranieri fa girare e giocare bene”.

Invece dell’ex Keita?

”Keita come tanti giocatori alla Sampdoria ha trovato la piazza ideale, come è successo con altri calciatori che qui si sono rigenerati mentalmente. L’ambiente ti dà quella tranquillità che in altri posti un calciatore difficilmente riesce a trovare. Non penso che Keita abbia il dente avvelenato contro la Lazio perché ha lasciato un bel ricordo e lui parla sempre bene di Roma”.

Pensi ci siano delle caratteristiche comuni tra Ranieri e Inzaghi?

”Sì, ci potrebbero essere. Simone è un allenatore giovane che ha molta esperienza in Serie A. Sono molti anni che allena la Lazio e conosce bene l’ambiente. Rainieri ha una conoscenza più ampia, avendo allenato in tutto il mondo. Di entrambi apprezzo la gestione della squadra, i risultati e la continuità. La continuità è fondamentale. Anche se la Lazio ha perso contro l’Inter ha giocato una grande partita”.

La scorsa domenica la Lazio si è un po’ persa sul finale… forse per via dei cambi

”Certo. Quando sei in svantaggio e stai giocando bene cerchi di trovare le soluzioni. Ranieri ha detto una grande frase domenica ‘I cambi li indovinano i giocatori stessi’. Quando fai i cambi fai il possibile per migliorare la squadra. Domenica scorsa Ranieri ha fatto due cambi, tra cui Quagliarella che è entrato e ha fatto goal. Il merito è tutto dell’allenatore, però c’è anche il rovescio della medaglia: quando fai i cambi magari il calciatore non entra in partita e la colpa è dell’allenatore stesso. C’è una linea sottile”.

Dai dati risulta che la Sampdoria sia la squadra contro cui la Lazio abbia segnato di più. Secondo te da cosa è dovuto: merito della Lazio, demerito della Samp o la risposta è nel mezzo?

”Negli ultimi anni la Lazio è sempre stata una squadra che ha lottato per alti traguardi, a differenza della Samp. Mi ricordo un risultato clamoroso di un 6-1. Da un po’ di tempo è difficile giocare all’Olimpico contro la Lazio. Ha fatto sempre tanti goal e avuto sempre uno dei migliori attacchi; logicamente se vai là e non giochi da squadra e da reparto, finisce quasi sempre in goleada. Cosa che non penso che capiterà con la Sampdoria di Ranieri”.

Tra l’altro, all’andata in casa della Sampdoria era finita 3-0.

”Una partita senza storia. Penso sia stata una delle partite più brutte della gestione Inzaghi: non l’avevo mai vista giocare così male, conoscendo Simone e quanto è bravo. Però ci sono le giornate così, basta pensare al Milan la scorsa giornata contro lo Spezia che ha fatto una delle partite più brutte degli ultimi 5-6 anni”.

Considerando i risultati dell’ultima giornata, pensi che la Lazio questo sabato possa affrontare la gara con uno spirito diverso?

”No, anche perchè il goal di Lukaku è stato un errore individuale. Nella scorsa partita la Lazio cercava di recuperare il risultato ma ha preso il terzo goal, quindi è stato un colpo pesante. Fino al goal di Lautaro, che al 90% è di Lukaku, la Lazio ha fatto una grande partita: anzi, nel maggior sforzo per recuperare ha preso la terza rete. Però, se ripete la prestazione che ha fatto contro l’Inter per la Samp è molto difficile. La prestazione non è mai casuale, i risultati delle volte sì. Penso che Inzaghi che mirerà a far giocare la Lazio come aveva giocato a San Siro”.

Per concludere volevo farti una domanda su Beppe Signori. In generale com’è stato trovarsi nella stessa squadra o se hai qualche aneddoto su di lui.

”Io ero l’erede annunciato di Beppe Signori, perché lui erano già molti anni che giocava. In avanti siamo riusciti a giocare insieme con Carlo Mazzone. Beppe in campo è stato quello che mi ha insegnato a calciare i rigori senza rincorsa. L’unico rigore che ho sbagliato me lo ha parato Muslera, lo devo dire. Era Sampdoria-Lazio ma vincemmo noi, ero felice a metà. Signori è stato uno dei più grandi attaccanti del calcio, uno che vince tre volte cannoniere superando 20 goal sempre… In una squadra come la Lazio, nonostante in quel periodo ce ne fossero altre più forti. E’ stato un grande attaccante, il più forte di tutti i tempi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: