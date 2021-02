EUROPA LEAGUE | Beffa finale per il Milan, bene la Roma in trasferta

Dopo i primi match di Ottavi di Finale di Champions League, anche l’Europa League è tornata con le gare di andata dei sedicesimi. Tra le partite delle 19:00, due erano le squadre italiane impegnate: il Milan ha giocato sul campo della Stella Rossa, e la Roma su quello del Braga. La gara tra Stella Rossa e Milan è terminata 2-2, con i rossoneri che sono passati in vantaggio grazie all’autogol di Pankov (42′). Dopo il pareggio su rigore di Kanga (52′), i rossoneri sono tornati in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Theo Hernandez (61′), subendo poi il pareggio nel finale grazie a Pankov (90′). La Roma di Fonseca ha invece vinto, battendo il Braga per 0-2 in Portogallo. I giallorossi hanno sbloccato subito la gara grazie al gol di Dzeko (5′), chiudendo la gara con lo 0-2 di Mayoral (87′), dopo che i portoghesi erano rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Esgaio (54′).

