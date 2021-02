FORMELLO | Prove tattiche anti Sampdoria: Musacchio come vice Radu, dubbio sulla fascia sinistra

Nella mattinata di oggi i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per la consueta seduta di allenamento, in vista della gara contro la Sampdoria.

Assenti Radu, che si è operato in mattinata, Strakosha, Luiz Felipe e Caicedo. Si sono aggregati al gruppo per l’allenamento anche Minala e il capitano della Primavera Andrea Marino. Dopo il riscaldamento sono iniziate le prove tattiche anti Sampdoria. Akpa Akpro ha effettuato in gruppo solo una parte della seduta, poi per lui lavoro differenziato con Fonte.

I dubbi da sciogliere per Inzaghi riguardano soprattutto la fascia sinistra, con il ballottaggio Fares-Lulic per una maglia da titolare. Musacchio va verso il ruolo lasciato al momento scoperto da Stefan Radu, causa operazione. A conclusione della seduta esercitazioni di cross e tiri per centrocampisti e attaccanti: in particolare Marusic Milinkovic, Marino, Luis Alberto, Lulic, Correa Immobile

