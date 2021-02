Il Messaggero | Polemica sul figlio di Chinè

La Procura è pronta a chiedere da regolamento almeno quattro punti di penalità, sui quali entro circa un mese sarà chiamato a decidere il giudice Mastrocola. Poi ci saranno altri due gradi per attenuare o eliminare ogni responsabilità. Sotto accusa c’è una negligenza reiterata, nessun dolo o frode sportiva. Intanto ieri tra i tifosi della Lazio è divampata la polemica per una presunta incompatibilità del pm Chinè, visto che il figlio Bruno, classe 2003, ha giocato a lungo come terzino nel settore giovanile della Lazio per poi essere liberato nel 2019, finendo all’Urbetevere. Ad esprimersi sulla questione fu il CONI al tempo del caso Zarate-Lotito, esprimendo un parere negativo: nessuna incompatibilità.

