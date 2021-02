Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Stefan Radu

AGGIORNAMENTO ore 11.35: La S.S Lazio, mediante comunicato ufficiale, ha fatto sapere che “Nella mattinata odierna il calciatore Stefan Radu è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. L’intervento, eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare i tempi per la ripresa dell’attività.

___________________________________________________________

Anche Radu finisce sotto i ferri. Il difensore, dopo essersi fermato a due giorni dalla sfida con l’Inter, si è sottoposto lunedì agli accertamenti strumentali che hanno evidenziato un principio di ernia inguinale. Il dubbio era tra gestione e intervento, ha vinto la seconda opzione. I tempi di recupero non dovrebbero essere troppo lunghi. Ecco perché potrebbe operarsi in questi giorni, addirittura già stamattina. Salterà quasi certamente le sfide con Sampdoria, Bayern Monaco in Champions League e Bologna. Tornerebbe quindi ad allenarsi tra il match con il Torino e quello con la Juventus di inizio marzo. Divampa l’emergenza difensiva per Inzaghi: oltre al ko di Luiz Felipe (fuori dalla lista) e la squalifica di Hoedt (stop di un turno), anche il nuovo acquisto Musacchio non è al meglio. Per questo il tecnico ha preferito non rischiarlo a San Siro e la sua presenza resta in bilico anche per la gara di sabato con i blucerchiati. È l’unico difensore di ruolo per completare il terzetto con Acerbi e Patric. In alternativa potrebbe rivedersi Parolo in mezzo alla difesa, con ai suoi lati lo spagnolo e l’ex Sassuolo. Sarà assente anche Lazzari per squalifica: tornerà Marusic sulla destra, con Fares e Lulic che si alterneranno sulla fascia mancina

Il Tempo/Daniele Rocca

