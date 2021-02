Lazio-Sampdoria, i precedenti con l’arbitro Massa

L’arbitro ligure, Davide Massa ha già diretto i biancocelesti in 18 occasioni: il bilancio di quest’ultime è estremamente equilibrato; otto vittorie per la Prima Squadra della Capitale a fronte di cinque sconfitte ed altrettanti pareggi.

In particolare, Massa nel corso di questa stagione ha già diretto i biancocelesti in occasione della seconda giornata di campionato, vinta dagli uomini di Inzaghi per 2-0 contro il Cagliari, ed in occasione del pareggio interno contro la Juventus della settima giornata. L’arbitro di Imperia fischierà per la seconda volta un match tra la Lazio e la Sampdoria: nell’unico precedente del 2018, biancocelesti e blucerchiati pareggiarono 2-2 allo Stadio Olimpico di Roma.

sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: