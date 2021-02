Lazio Women, la Morace festeggia il successo nel derby: “Felice della reazione e della vittoria che ha sistemato classifica ed umore”

La scossa è arrivata. Dopo due pareggi consecutivi, la nuova Lazio Women centra la prima vittoria (2-1 in rimonta) nel big match stagionale per eccellenza, il derby contro la Roma Calcio Femminile. Del successo della biancocelesti, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato il coach Carolina Morace: “Serve lavorare ancora ma sono felice della vittoria e della reazione avuta ieri dalle giocatrici. Mi auguro che questi tre punti rappresentino un punto di partenza, serve approcciare bene dall’inizio alla fine ed essere sempre protagoniste. Ora ce la giochiamo, la vittoria ha sistemato la classifica e l’umore, tenuto conto che era un derby. Ringrazio anche le ragazze appena arrivate, in queste settimane abbiamo variato l’intensità degli allenamenti, chiedendo sacrifici a tutte. Sono contenta anche per Labate e Luijks: la prima sta migliorando, la seconda migliorerà in agilità. Adesso sfruttiamo la settimana di lavoro così da prepararci al meglio ai prossimi impegni”.

