Un incrocio pericoloso in una gara che la Lazio dovrà provare a vincere a tutti i costi per non perdere troppo di vista la zona Champions. Sabato allo stadio Olimpico arriva la Sampdoria di Claudio Ranieri, quest’ultimo è una vera e propria bestia nera per la squadra biancoceleste: l’allenatore ha affrontato per ben 27 volte la Lazio collezionando 13 vittorie (poco meno del 50%), 6 pareggi e 8 sconfitte, la media punti è di 1,67. Negli ultimi dieci anni il bilancio, se possibile, è ancora più a favore del tecnico testaccino che in sette gare disputate ne ha persa una sola lo scorso anno all’Olimpico (Lazio-Samp 5-1).

Imbattuto nei derby (quattro vittorie su quattro) quando era sulla panchina della Roma, nella gara di andata regolò la Lazio con un rotondo 3-0, sabato Inzaghi spera di ricambiare con una vittoria che consenta alla squadra di restare agganciata al treno Champions. Di fronte, oltre a Ranieri anche i due ex Candreva e Keita esplosi proprio in maglia biancoceleste e poi andati a cercare fortuna altrove.

A Formello c’è apprensione, Inzaghi dovrà fare i conti con l’ennesima emergenza della stagione: out i due squalificati Hoedt e Lazzari, Radu è alle prese con un’ernia inguinale che lo tormenta da un po’ di tempo e potrebbe decidere di operarsi. Ieri ha svolto differenziato, sabato potrebbe essere risparmiato in vista della sfida di Champions contro il Bayern Monaco.

In difesa due maglie per tre uomini: unico sicuro del posto è Acerbi ma per capire la posizione bisognerà attendere le scelte di Inzaghi che dovrà scegliere tra Patric, Musacchio e Parolo che potrebbe diversi sacrificare nuovamente in difesa. A centrocampo Marusic tornerà a destra, a sinistra Fares è favorito su Lulic, In attacco al fianco di Immobile uno tra Correa, Caicedo e Muriqi.

