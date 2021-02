Macron nuovo sponsor tecnico della Lega Nazionale Footgolf presieduta dall’ex biancoceleste Diego Fuser

BOLOGNA, 18 febbraio 2021 – Macron va in buca e lo fa con un pallone da calcio. Il brand italiano, leader internazionale nel settore del teamwear, è il nuovo sponsor tecnico della Lega Nazionale Footgolf, disciplina sportiva che unisce tocco di palla e precisione. I piedi al posto della mazza, un pallone da calcio al posto della pallina, buche da 50 cm e per il resto la magia delle 18 buche di un campo da golf.

Macron e LNF hanno ufficializzato la loro partnership, sancita dall’incontro e dalla stretta di mano tra Giovanni Maruzzi, Chief Sales Officier di Macron, e Diego Fuser, presidente della Lega Nazionale Footgolf. Fuser, ex calciatore della Nazionale e una lunga carriera in serie A con le maglie di Torino, Milan, Fiorentina, Lazio, Parma e Roma, guida la LNF dal dicembre scorso condividendo la passione per questo nuovo sport con altri ex campioni di calcio. La gestione operativa per la fornitura del materiale Macron alla LNF è a cura del Macron Store di Genova.

Un accordo che conferma la determinazione del brand Macron di mettere a disposizione competenza, qualità e tecnicità dei materiali a nuove discipline e realtà sportive in forte crescita e caratterizzate della passione e della voglia di fare sport raggiungendo l’obbiettivo della vittoria. Il Macron Hero che spiccherà sulle maglie delle squadre della LNF significa proprio questo: là dove c’è una comunità che condivide passione e voglia di fare sport, c’è Macron. In concomitanza con l’accordo lo staff di Macron insieme ai rappresentanti della LNF si sono messi al lavoro per la realizzazione dei nuovi kit gara e delle linee di abbigliamento e merchandising a loro dedicate.

“Macron ha nel suo DNA il senso di appartenenza ad una squadra, la condivisione degli obiettivi e la passione per lo sport a tutti i livelli. – ha dichiarato Giovanni Maruzzi, Chief Sales Officier di Macron – Valori che abbiamo subito riscontrato nelle persone che guidano la Lega Nazionale Footgolf e negli atleti delle Associazioni sportive che la LNF rappresenta. Siamo felici di questa partnership e di poter sviluppare un progetto che consenta loro di avere a disposizione una linea di abbigliamento di alta qualità e allo stesso tempo elegante, pratica e confortevole”.

“Ringraziamo Macron per aver creduto da subito nel progetto Footgolf e per aver deciso di affiancarci e supportarci come sponsor tecnico”, le parole di Diego Fuser, presidente della Lega Nazionale Footgolf.

Il Footgolf è nato in Olanda nel 2009. In Italia ha cominciato ad essere un’importante realtà nel 2014 e da allora il movimento italiano è diventato tra i più numerosi al mondo. La LNF è il motore propulsore di questo movimento e sono moltissimi gli eventi che caratterizzano una stagione agonistica che da ora in avanti avrà una freccia in più da scoccare, quella del Macron Hero presente sulle divise dei ‘footgolfisti’ impegnati sui green italiani.

